Mulher mata marido com arma que ele comprou para ameaçá-la no PR

O crime foi registrado na madrugada desta quarta-feira (16), em Jaguariaíva, nos Campos Gerais do Paraná. Uma mulher de 48 anos foi presa, suspeita de ter matado o marido de 46 anos.

De acordo com informações do delegado responsável pelo caso, a mulher confessou o assassinato e afirmou que cometeu o crime porque era agredida e sofria ameaças do companheiro.

“Nas últimas semanas, ela relatou que o marido comprou uma arma e estaria ameaçando matá-la. Ontem (15), quando a vítima chegou do trabalho, ela colocou um remédio na bebida do companheiro e quando ele estava sonolento pegou a arma e atirou”, afirma o delegado.

O prisão da mulher ocorreu horas depois do crime. O delegado Lucas Maia informa que aoís o assassinato, a mulher foi até a casa de familiares buscar ajuda e os acionaram a polícia.

Conforme informações, não há registro recente de denúncias da mulher contra o marido.

Com informações: G1

