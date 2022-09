Mulher mata marido a tiros no Paraná; saiba mais

Da Redação

De acordo com a polícia, ele tinha 34 anos e morreu no local

Uma mulher matou o marido a tiros na madrugada desta sexta-feira (23), na área rural de Tijucas do Sul, Região Metropolitana de Curitiba, segundo a Polícia Militar (PM).

A mulher contou à polícia que durante uma briga ela foi agredida pelo marido e estava sendo ameaçada com uma arma. Em seguida, ela conseguiu tomar a arma dele e atirou contra o homem.

De acordo com a polícia, ele tinha 34 anos e morreu no local. Ainda segundo a PM, várias armas foram encontradas na casa. Em depoimento, a mulher informou que o homem tinha autorização para ter as armas como colecionador e para a caça. O caso será investigado.

