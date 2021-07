Mulher mata marido a facadas e foge, no Paraná; veja

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Uma mulher de 40 anos, matou o marido a facadas em Cianorte, na região noroeste do Paraná. O crime aconteceu na noite de domingo (4), na rua Santos Dumont, no bairro Cianortinho.

O cabeleireiro Anderson Santos Pereira, de 40 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na calçada. Vários golpes atingiram o pescoço dele.



Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o casal em uma intensa briga. O homem e a mulher se agridem. Veja:

Depois, em um outro vídeo, ela aparece com uma faca e atinge golpes contra o rosto do companheiro, que morreu no local. Mesmo caído, a mulher continua a esfaqueá-lo; Vídeo:

A motivação do crime, a princípio seria ciúmes. De acordo com testemunhas, o casal havia passado o dia inteiro em um churrasco e acabaram brigando.

Anderson era bastante conhecido em Cianorte, e o assassinato causou comoção na cidade. Depois do homicídio a mulher fugiu e até a publicação desta reportagem, não havia sido localizada.