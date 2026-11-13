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CRIME

Mulher mata ex-sogra a facadas e tenta decapitar vítima em via pública no Paraná

Crime ocorreu na tarde de quinta-feira (12); após atacar o ex-marido, a agressora de 25 anos perseguiu e matou a idosa em via pública

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher mata ex-sogra a facadas e tenta decapitar vítima em via pública no Paraná
Autor A vítima foi identificada como Sebastiana de Freitas Alves, de 63 anos - Foto: Kelvin Polasso - Toledo News e PCPR

Uma mulher de 25 anos foi presa em flagrante na tarde de quinta-feira (12), em Toledo, no oeste do Paraná, após matar a ex-sogra a facadas e ferir o ex-companheiro. O crime teria sido motivado pela não aceitação do término do relacionamento. A suspeita perseguiu a vítima, identificada como Sebastiana de Freitas Alves, de 63 anos, e ainda tentou decapitá-la em via pública.

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De acordo com a Polícia Civil, as agressões tiveram início quando a mulher tentou esfaquear o ex-companheiro. O homem conseguiu se defender, sofrendo ferimentos na mão esquerda e no peito, e correu para a casa onde estava a mãe. Ao perceber o conflito, Sebastiana decidiu sair da residência para evitar a confusão, mas acabou sendo seguida pela ex-nora. A idosa foi alcançada na Rua Mário Pudel e atingida por diversos golpes de faca no tórax e no pescoço, morrendo antes da chegada das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Após o homicídio, a suspeita tentou decapitar o corpo da ex-sogra, uma ação que foi presenciada por testemunhas e registrada por câmeras de segurança da região. Em seguida, a mulher fugiu em direção ao Ginásio Municipal Euzébio Garcia, um local que contava com a presença de várias crianças no momento.

Nas dependências do ginásio, a agressora ainda ameaçou um homem de 63 anos que utiliza cadeira de rodas e que, segundo as investigações, também é familiar do ex-companheiro. A sequência de crimes só foi interrompida porque populares que estavam no local conseguiram imobilizar a suspeita até a chegada da Polícia Militar. A faca usada nos ataques foi apreendida e encaminhada para a perícia. A mulher foi conduzida à delegacia, onde foi autuada pelos crimes de feminicídio, tentativa de homicídio qualificado e ameaça.

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Crime feminicidio homicidio JUSTIÇA tentativa de homicídio violência domestica
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