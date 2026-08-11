Mulher mantida em cárcere privado por um ano é resgatada após enviar e-mail de socorro no PR

Uma mulher que era mantida em cárcere privado dentro da própria residência há cerca de um ano foi resgatada na última sexta-feira (7), no município de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. A ação policial foi viabilizada após a vítima conseguir enviar um e-mail de socorro para um canal de atendimento da Secretaria Municipal da Mulher. Nesta terça-feira (11), o Ministério Público do Paraná (MPPR) ofereceu denúncia formal contra o suspeito pelos crimes de cárcere privado e violência psicológica.

- leia mais: Sandro Alex firma compromisso com as APAEs para continuidade dos investimentos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com as investigações do Ministério Público, o homem exercia controle severo sobre a liberdade da companheira. Ele mantinha portas e janelas trancadas por fora sempre que se ausentava da casa, liberando a saída da mulher apenas sob autorização expressa. Para assegurar o isolamento, o acusado instalou um circuito interno de câmeras de monitoramento na imóvel e restringia o uso do telefone celular e o acesso a redes sociais, impedindo qualquer contato da vítima com amigos e familiares.

Além da privação de liberdade e do monitoramento ostensivo, a denúncia aponta que a vítima sofria agressões físicas frequentes, situações que resultaram em severos danos emocionais e prejuízos à sua saúde psicológica. O homem foi preso em flagrante no dia do resgate e teve a prisão convertida em preventiva a pedido do MPPR, que também requereu a concessão de medidas protetivas de urgência para a mulher e seu filho.