Mulher mantida em cárcere pelo marido o denuncia através de mensagem

A prisão do agressor foi feita nessa segunda-feira (20)

Equipes da Polícia Militar (PM) prenderam um homem em flagrante, nessa segunda-feira (20), por manter a esposa em cárcere privado na residência em que vivem, em Goioerê, no noroeste do Paraná. De acordo com as informações da corporação, a vítima, que é uma psicóloga, de 42 anos, era agredida e sedada pelo companheiro.

A mulher foi resgatada após conseguir entrar em contato com um policial por meio de uma mensagem. “Preciso de ajuda, não posso falar muito. Estou sofrendo agressões físicas, ele me tranca e dopa. Não posso trabalhar. Porém, se aparecer alguém fardado ele me mata, diz ele que tem uma arma dentro de casa. Poderia vir uma mulher policial sem farda e me chamar. Tenho câmera, então o carro da polícia não pode aparecer. Não responda essa msg. Ele está super agressivo. Se ele desconfiar ele me mata. Socorro! Diga que veio conversar sobre uma consulta", diz a mensagem da vítima.

Agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foram à residência. A psicóloga foi até os policiais e falou que estava presa no imóvel há cinco dias. Ele inclusive a impediu de sair de casa para ir trabalhar.

A mulher também disse que vinha sendo agredida diversas vezes com socos na cabeça e em outras partes do corpo. Além disso, ela era obrigada a tomar medicamentos para ficar sonolenta.



Depois de socorrer a psicóloga, os agentes do Bope entraram na residência para deter o companheiro dela. Eles também realizaram buscas no local e localizaram dois canivetes que, segundo a vítima, eram utilizados para fazer ameaças durante o confinamento.

Os militares também encontraram várias caixas de remédios usados para dopar a vítima, segundo a PM.



O homem, que já tem histórico de violência doméstica, foi encaminhado para a delegacia de Goioerê.

Com informações do G1.

