Mulher leva quatro tiros após deixar salão de beleza em Mandaguari

Vítima estava dentro de seu carro quando foi baleada

Uma mulher, de 35 anos, foi encaminhada de helicóptero ao hospital após levar quatro tiros logo após deixar um salão de beleza, na tarde desta sexta-feira (24), em Mandaguari, no norte do Paraná. O atentado foi registrado na Rua Antônio Domingues, no bairro Jardim Esplanada.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a vítima foi surpreendida na saída do cabeleireiro por um homem que chegou no local em um Renault Scenic. A vítima estava dentro de seu veículo quando foi baleada pelo autor que fugiu na sequência.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), os tiros atingiram a mão, perna e tórax da vítima que foi encaminhada em estado grave ao Hospital Metropolitano de Sarandi pelo helicóptero das Operações Aéreas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O crime que foi registrado por uma câmera de segurança instalada em um imóvel próximo do local. As imagens foram analisadas pelas autoridades policiais e o principal suspeito seria o ex-marido da vítima. A Polícia Civil investiga a motivação.

As informações são do Plantão Maringá.

