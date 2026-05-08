Mulher inventa morte do filho para fugir de agressor e pedir socorro em hospital

Uma mulher simulou a morte do próprio filho para conseguir fugir e denunciar o ex-companheiro por agressões e ameaças em Maringá, no Norte do Paraná. O caso, registrado nesta sexta-feira (08), mobilizou equipes da Guarda Municipal após a vítima procurar socorro em um hospital local, onde revelou que a história sobre a criança era uma estratégia para escapar do agressor.

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De acordo com a Guarda Municipal, a equipe foi acionada inicialmente para atender uma ocorrência envolvendo o suposto óbito de uma criança. No hospital, os agentes constataram que o menino estava seguro e que a mulher havia inventado o fato para conseguir sair de casa e relatar que estava sendo mantida sob violência. Ela indicou o paradeiro do suspeito e informou possuir uma medida protetiva vigente contra ele.

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Ao chegarem à residência indicada, os guardas flagraram o homem tentando fugir pelos telhados de prédios vizinhos. Ele foi localizado, detido e encaminhado à delegacia de Polícia Civil, onde deve responder por agressão, ameaça e descumprimento de medida protetiva.