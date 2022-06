Mulher invade loja comunitária e quebra tudo; vídeo

Da Redação

Na tarde de terça-feira (31), uma mulher invadiu uma loja e ‘quebrou tudo’ no bairro São Francisco, em Curitiba. Imagens de câmeras de segurança registram todo o ‘quebra-quebra’. O caso foi registrado na Rua Trajano Reis. O prejuízo deve ser calculado, mas já se sabe que é maior do que R$ 5 mil. Ela quebrou várias peças de artesanato e tudo o que via pela frente.

continua após publicidade .

A responsável pela loja comunitária de artesanato, Priscila Hauer, contou para a reportagem da Banda B que não sabe o porquê que ela destruiu tudo.

“Eu desconheço a real causa que levou a toda essa situação. Alegam que ela tem bipolaridade, que ela já foi internada, mas dizem que ela já foi internada, mas, para mim, isso tudo é maldade. O filho dela já chegou a chamar a polícia, Samu, quando viu que ela já estava incomodando os moradores”, explicou à Banda B.

continua após publicidade .

12 artesãs cuidam do local. De acordo com Hauer, algumas pessoas dizem que as atitudes estranhas da mulher já são conhecidas.

“Parece que isso é hábito dela. Pelo jeito, ela não tem limite, não empatia. Desde isso, ela sumiu. A partir disso, bateu a insegurança. No momento que aconteceu isso, tinha um senhorinha, artesã. Tão difícil empreender nesse país e ela faz isso”, comentou à Banda B.

A mulher do ‘quebra-quebra’ sumiu após causar os estrados. “Não quero nem imaginar essa mulher com uma faca na mão. Tenho pena do que ela pode fazer com filhos. Soube que ela fez a mesma coisa no apartamento dele”, concluiu.

continua após publicidade .

Um boletim de ocorrência será feito para a investigação do caso.

Com informações, Banda B.