Mulher haitiana e filhos de 1 e 4 anos morrem atropelados em Maringá

Uma mulher natural do Haiti, de 40 anos, e os filhos dela - de 1 ano e 4 anos - morreram na noite de sábado (16), após serem atropelados por um ônibus na PR-317, em Maringá, no Norte do Paraná. O acidente aconteceu em frente ao Ceasa, na saída para Campo Mourão e a vítimas estavam na faixa de pedestres. O motorista fugiu sem prestar socorro.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a mulher foi identificada como Noel Bernite, de 40 anos, e os filhos Jean Lefranc Carries, 4 anos, e Berdwens Dourlens Noel, de um ano.

Socorristas do Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas as três vítimas não resistiram e morreram no local. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Maringá.

Conforme a polícia, os três atravessavam a rodovia quando foram atingidos por um carro. A pessoa que conduzia o veículo e que ainda não identificada, não prestou socorro e fugiu do local após o atropelamento.



