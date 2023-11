Mulher grávida é morta a tiros na frente do filho no Paraná

Thais Cardoso, estava grávida e faleceu no dia do seu aniversário.

Uma mulher, de 35 anos, foi assassinada na frente do filho de 9 anos na noite de sexta-feira (17) em Santa Fé, no noroeste do Paraná. O crime ocorreu nos cruzamentos das ruas Olímpio Gomes Pereira com a Alvaro de Rossi, no Cj. Rossi.

A vítima, identificada como Thais Cardoso, estava grávida e faleceu no dia do seu aniversário. Conforme o delegado Vagner dos Santos Malaquias, a suspeita é de que a vítima era usuária de drogas, e a morte pode ter relação com um acerto de contas. "As informações iniciais indicam que ela era usuária de drogas. Ainda não sabemos se tinha envolvimento com o tráfico, mas testemunhas confirmaram que fazia uso de entorpecentes", afirmou.

Thais estava no carro com o filho quando foi surpreendida por dois homens em uma moto. O garupa desceu da motocicleta e efetuou os disparos de arma de fogo contra a mulher. A criança conseguiu sair do veículo e escapar dos tiros.

Os médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, porém, a mulher já estava morta. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Após a ação, o suspeito fugiu do local. A Polícia Civil está investigando o caso.

