Mulher furta produtos e esconde dentro de carrinho de bebê; vídeo

O caso foi registrado em uma farmácia no último sábado (18)

Uma câmera de segurança de uma farmácia registrou o momento em que uma mulher com duas crianças furta alguns produtos, em Cambé, no norte do Paraná. O fato ocorreu no último sábado (18).

Segundo as informações do Ric Mais, a suspeita pegou dois perfumes, avaliados em R$ 350, e os colocou dentro do carrinho de bebê. As imagens do circuito de segurança mostram com exatidão quando ela comete o crime.

Veja:

Depois de furtar os produtos, a mulher pega um pacote de fralda e vai em direção ao caixa.

Os funcionários não desconfiaram da mulher no momento do crime e perceberam que os perfumes tinham sido levados durante a checagem do estoque da loja, que fica exposto nas prateleiras para os clientes.

Com informações do Ric Mais.

