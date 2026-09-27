Mulher fratura a perna em trilha no PR e é resgatada de helicóptero

Uma mulher sofreu uma fratura na perna após cair durante uma caminhada na Serra da Baitaca, em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, no início da tarde deste domingo (27). A vítima havia acabado de alcançar o cume do Morro do Samambaia, a cerca de 1.350 metros de altitude, e seguia em direção ao Morro do Anhangava quando sofreu a queda em um trecho da trilha.

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Devido ao difícil acesso no local do acidente, ocorrido por volta das 13h30, o Corpo de Bombeiros precisou acionar uma aeronave para efetuar o socorro aéreo, que foi concluído cerca de duas horas depois com o apoio de montanhistas que passavam pela região.

O episódio reacendeu as orientações das autoridades sobre os cuidados com a prática do montanhismo. O Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST) do Corpo de Bombeiros do Paraná ressalta que, embora os morros do Samambaia e do Anhangava tenham trilhas consideradas de nível fácil, os trechos exigem preparo físico e conhecimento prévio do terreno, além de planejamento e acompanhamento por pessoas experientes para evitar acidentes e exaustão física.