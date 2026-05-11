Mulher foge de casa após noite de agressões e pede socorro em comércio no PR

Uma mulher conseguiu escapar de casa e pedir socorro em um estabelecimento comercial na manhã deste domingo (10), em Toledo, após sofrer agressões físicas durante toda a madrugada. A vítima buscou abrigo em um comércio na Avenida dos Pioneiros, no Jardim Independência, por volta das 8h, momento em que a Polícia Militar foi acionada. O agressor foi preso em flagrante minutos depois, quando tentava deixar a residência do casal em um veículo.

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De acordo com o boletim policial, a violência começou na noite de sábado, por volta das 22h. A vítima relatou que o companheiro a sufocou diversas vezes e desferiu um soco em seu olho esquerdo, causando lesões visíveis. Durante a madrugada, o homem teria acordado a mulher repetidamente para agredi-la. O pedido de socorro imediato foi impedido pelo agressor, que tomou o celular da vítima para evitar que ela fizesse ligações. A fuga só foi possível pela manhã, aproveitando um momento de distração do suspeito.

Durante o atendimento da ocorrência, a equipe policial avistou o carro do suspeito saindo do imóvel e realizou a abordagem a poucos metros do local. No veículo, além do agressor, estava a filha menor de idade do casal. O homem foi detido e conduzido algemado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

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Além do crime de agressão, o veículo utilizado pelo suspeito foi recolhido pela Guarda Municipal, pois o condutor estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de 30 dias. O caso segue sob investigação das autoridades locais e a vítima recebeu o apoio necessário na delegacia.