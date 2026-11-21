Vídeo mostra participante suspensa na atração natalina da Praça da Catedral de Maringá enquanto pessoas correm para deixar o local

Uma mulher ficou presa em uma tirolesa durante o temporal que atingiu Maringá, no Norte do Paraná, na noite de sexta-feira (20). O incidente ocorreu na Praça da Catedral Metropolitana Basílica Menor Nossa Senhora da Glória, onde está montada a decoração natalina da prefeitura. Um vídeo mostra o momento em que o vento intensifica, pessoas deixam o local às pressas e a árvore de Natal cai. A mulher suspensa foi resgatada por um responsável pela atração. Não há informações sobre feridos.

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As imagens registram o céu escurecendo rapidamente e a movimentação de pessoas tentando deixar a praça diante da força do vendaval.

O temporal também provocou estragos em Londrina. O secretário municipal de Cultura, conhecido como Marcão Kareca, ficou ferido após cair e bater a cabeça enquanto tentava orientar participantes de um evento no Museu Histórico da cidade.

Segundo a assessoria, ele sofreu um corte profundo na região frontal da cabeça, com sangramento intenso. O secretário foi levado de ambulância para a emergência da Santa Casa de Londrina, onde passou por um procedimento cirúrgico de mais de duas horas para suturar o ferimento.

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Ele permanece internado e deve passar por exames de imagem, além de continuar em observação, conforme informou a assessoria.

Em Cambé, também no Norte do Paraná, a força do temporal afetou a programação de shows promovida pela prefeitura. A apresentação do cantor Felipe Araújo foi interrompida, enquanto o show de Alexandre Pires foi cancelado antes de começar.



