Mulher fica presa em porta após tentar furtar lanchonete

Uma tentativa de furto a um estabelecimento comercial terminou de uma forma inesperada para uma mulher. De acordo com as informações do Portal Agora, ela entrou em uma lanchonete, que fica no Centro de Mandaguari, Paraná, para realizar um furto, porém, no momento em que foi tentar fugir do local, a suspeita ficou presa em uma porta de vidro. O caso ocorreu na manhã de terça-feira (19).

A mulher, que é moradora de Bom Sucesso, teria entrado no estabelecimento pelo telhado. O proprietário do comércio se deparou com a suspeita presa em uma fresta da porta assim que chegou na lanchonete, por volta das 11h. O homem acionou a Polícia Militar.

Depois de algum tempo, os agentes de segurança conseguiram retirar a mulher do espaço em que ela estava presa.

O dono da lanchonete não quis representar criminalmente contra a invasora, que foi advertida e liberada pela PM.