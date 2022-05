Mulher fica presa em capô após bater moto contra carro no PR

Da Redação

No começo da tarde desta quarta-feira (11), uma mulher, de 25 anos, ficou presa no capô de um carro depois de colidir a moto que pilotava contra o veículo, um Volkswagen Gol, na Avenida Ayrton Senna da Silva, em Pinhais, no Paraná. A batida ocorreu no cruzamento com a Rua República Dominicana, na área central.

Segundo testemunhas, a jovem ficou sobre o capô do carro até a chegada da equipe dos Bombeiros. “Eu não cheguei nem a ver ela. Eu parei e eles já estavam todos em cima dela, que estava de joelhos para cima e eles tentando manter ela na posição para não afetar nada”, disse à Banda B uma motorista que passava pela região e estacionou para ajudar.

O motorista contou que seguia pela República Dominicana quando a moto saiu de trás de outros veículos e ele não conseguiu evitar a batida. A preferencial era da motociclista, que transitava pela Ayrton Senna.

Conforme a testemunha, o motorista parou e prestou socorro à vítima.

“Nós tiramos os carros do local e o motorista ficou a todo momento do lado dela, porque ele não viu ela quando bateu”, afirmou.

