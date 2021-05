Mulher fica ferida após tentativa de atropelamento no PR

Continua após publicidade

Na manhã de terça-feira (13), uma tentativa de atropelamento terminou com uma mulher ferida, em Francisco Beltrão, no Sudoeste do Paraná. De acordo com informações, a vítima teria discutido com o ex-marido momentos antes.

Após o desentendimento, o homem, que conduzia um Chevrolet Corsa, tentou atropelar a mulher, mas ela conseguiu se segurar no capô. A vítima ficou agarrada ao veículo por cerca de 1 km.

Ainda conforme as informações, a mulher sofreu alguns ferimentos após cair do carro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se mobilizou para atender a vítima.

A Polícia Militar (PM) também prestou apoio à ocorrência. O condutor do Corsa empreendeu fuga depois de cometer o crime.