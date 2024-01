Mulher fica ferida após perder o controle do carro e capotar na PR-364

Siga o TNOnline no Google News

Uma mulher de 34 anos ficou ferida após perder o controle do carro que dirigia, colidir contra a canaleta na lateral da pista e capotar o carro durante a manhã deste domingo, na PR-364, no município de Rebouças, na região dos Campos Gerais.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) ele dirigia uma Fiat Siena e seguia sentido Irati – São Mateus do Sul, quando o acidente aconteceu. A colisão ocorreu na altura do km 62 da pista. Depois do impacto, o carro ficou de ponta cabeça na pista.

A condutora do veículo, que estava sozinha no carro, foi socorrida pela equipe médica e após os primeiros atendimentos foi levada para a Santa Casa de Irati. O veículo não possuía pendencias administrativas e foi liberado no local.

