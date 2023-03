Mulher fica ferida após colisão entre carro e caminhão no Paraná

Da Redação

Uma colisão entre um Corsa e um caminhão deixou uma mulher ferida na rodovia que liga o município de Toledo ao distrito de Dez de Maio.

Conforme as informações, o caminhão seguia no sentido de Concórdia do Oeste a Toledo, enquanto o Corsa trafegava no sentido contrário.

A condutora do carro perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária, colidindo frontalmente contra o caminhão.

Com o impacto, o caminhão chegou a rodar na pista. A violência da batida deixou o Corsa destruído.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada ao local e prestou os primeiros socorros à condutora do carro. Em seguida, ela foi conduzida a um hospital de Toledo com ferimentos considerados moderados.

Equipes da Polícia Militar também foram acionadas ao local para registrar a ocorrência e controlar o trânsito.

Com informações: Toledo News

