Mulher fica ferida após carro colidir contra muro em Londrina
Condutor jogou o carro contra o muro para evitar atingir outro veículo
Uma mulher ficou ferida após o carro em que estava bater contra um muro na Avenida Maringá, em Londrina, na manhã desta quarta-feira (07). O acidente aconteceu enquanto ela e o marido seguiam para o trabalho, na região da Gleba Palhano.
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Segundo o motorista, José Ferreira dos Santos, o veículo apresentou uma falha nos freios quando o casal já estava próximo do destino.
Ao perceber que não conseguia frear, ele teria tentado evitar a colisão com outro veículo e acabou direcionando o carro contra o muro.
Com o impacto, o carro ficou bastante danificado. O motorista não se feriu.
A esposa, porém, bateu a cabeça e saiu do veículo. Ela permaneceu deitada no chão enquanto aguardava a chegada do Corpo de Bombeiros.
Após receber atendimento no local, a mulher foi encaminhada para a Santa Casa de Londrina, onde passou por avaliação médica.
O motorista explicou que decidiu atingir a estrutura para tentar evitar uma colisão com outro carro.
Com informações da Tarobá