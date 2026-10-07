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ACIDENTE

Mulher fica ferida após carro colidir contra muro em Londrina

Condutor jogou o carro contra o muro para evitar atingir outro veículo

Escrito por Da Redação
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Mulher fica ferida após carro colidir contra muro em Londrina
Autor Acidente foi registrado nesta manhã de quarta-feira - Foto: Tarobá

Uma mulher ficou ferida após o carro em que estava bater contra um muro na Avenida Maringá, em Londrina, na manhã desta quarta-feira (07). O acidente aconteceu enquanto ela e o marido seguiam para o trabalho, na região da Gleba Palhano.

-LEIA MAIS: Jovem que morreu após acidente de moto em Apucarana é identificado

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Segundo o motorista, José Ferreira dos Santos, o veículo apresentou uma falha nos freios quando o casal já estava próximo do destino.

Ao perceber que não conseguia frear, ele teria tentado evitar a colisão com outro veículo e acabou direcionando o carro contra o muro.

Com o impacto, o carro ficou bastante danificado. O motorista não se feriu.

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A esposa, porém, bateu a cabeça e saiu do veículo. Ela permaneceu deitada no chão enquanto aguardava a chegada do Corpo de Bombeiros.

Após receber atendimento no local, a mulher foi encaminhada para a Santa Casa de Londrina, onde passou por avaliação médica.

O motorista explicou que decidiu atingir a estrutura para tentar evitar uma colisão com outro carro.

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Com informações da Tarobá

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