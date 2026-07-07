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CAPOTAMENTO

Mulher fica ferida após carro capotar várias vezes na BR-376 em Maringá

A vítima apresentava suspeita de fratura em um braço e escoriações pelo corpo

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.07.2026, 22:55:00 Editado em 07.07.2026, 23:05:49
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Mulher fica ferida após carro capotar várias vezes na BR-376 em Maringá
Autor O veículo saiu da pista, atingiu um barranco e capotou diversas vezes, ficando completamente destruído - Foto: Reprodução/GMC Online

Uma motorista perdeu o controle da direção e capotou na noite desta terça-feira (07) na BR-376, em Maringá (PR), no sentido ao distrito de Iguatemi. O veículo saiu da pista, atingiu um barranco e capotou diversas vezes, ficando completamente destruído.

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Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros e da concessionária EPR Paraná foram acionadas. Inicialmente, havia suspeita de ocupantes presos nas ferragens, mas a motorista, única ocupante, foi localizada fora do veículo.

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A vítima apresentava suspeita de fratura em um braço e escoriações pelo corpo. Ela foi atendida no local e encaminhada para avaliação médica. As causas do acidente serão investigadas.

Com informações do GMC Online, portal parceiro do TNOnline

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