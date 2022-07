Mulher fica em estado grave após explosão de fogareiro em Marialva

Da Redação

Um carro que estava estacionado na frente da residência também pegou fogo

Uma mulher sofreu ferimentos graves na tarde de sábado (23) em Marialva, após uma explosão, enquanto cozinhava em um fogareiro com álcool em uma residência na Rua João Martins Tosta Sobrinho. Familiares da mulher seriam de São João do Ivaí.

Conforme informações de populares, a mulher identificada por Clarice seria PCD (portadora de deficiência), e o marido não estava na casa no momento da explosão.

Ela estava cozinhando em um fogareiro improvisado com uma panela pequena com álcool embaixo de uma panela maior, que explodiu atingindo o corpo da mulher. Clarice foi salva pelos vizinhos que a viram queimando e ainda tentando apagar o fogo do próprio corpo. Um carro que estava estacionado na frente da residência também pegou fogo.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto Atendimento Municipal de Marialva, onde precisou ser entubada e seria transferida para um hospital de referência na região. Defesa Civil, SAMU e uma Ambulância da Secretaria de Saúde de Marialva atenderam a ocorrência.

Vizinhos e conhecidos da vítima estão tentando localizar os familiares da mulher, que seriam de São João do Ivaí.

fonte: Reprodução / Tribuna Interativa Web TV A mulher identificada por Clarice seria PCD (portadora de deficiência)

* Com informações Tribuna Interativa Web TV

