Mulher fica em estado grave após acidente na PR-153

Da Redação

Uma mulher de 30 anos ficou em estado grave nesta quarta-feira (7) após um acidente registrado na PR-153, nas proximidades do distrito de Itaiacoca, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná.

A condutora dirigia um veículo Celta em direção ao município, quando invadiu a pista contrária. Logo em seguida, o carro colidiu frontalmente contra um caminhão, que saiu da pista após o acidente.

O caminhão tinha placas de Ponta Grossa e estava vazio. O motorista de 40 anos saiu ileso. A mulher que conduzia o Celta teve ferimentos múltiplos e foi levada para o Hospital Regional com auxílio de um Helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA). Ela chegou a ficar presa em meio às ferragens. Estiveram presentes no local equipes da Polícia Militar, do Samu e do Corpo de Bombeiros (Siate).

Com informações de aRede.

