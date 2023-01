Mulher fica com carro e ex-marido registra alerta de furto em Cascavel

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Militar encaminhou a mulher e uma caminhonete

Um caso complicado de disputa de bens foi parar na Delegacia de Polícia Civil na madrugada desta segunda-feira (23) em Cascavel. A Polícia Militar encaminhou uma mulher e uma caminhonete com queixa de furto.

continua após publicidade .

Segundo informado, policiais da Rocam foram até o endereço da mulher no distrito de Sede Alvorada, com a informação de que encontrariam o veículo. A Mitsubishi Pajero possuía boletim com alerta de furto feito pelo seu ex-marido.

Conforme apurado, a ex-mulher teria ficado com veículo desde o mês de dezembro. Ela alega que pegou a Pajero para levar os filhos para casa, já que não estaria mais com o homem.

continua após publicidade .

Ele não teve mais notícias e acabou registrando o alerta. O caso agora será apreciado pelo delegado de polícia que irá ouvir as partes envolvidas na situação.

Com informações: CGN

Siga o TNOnline no Google News