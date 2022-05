Mulher faz reclamação sobre demora de atendimento em UPA

Da Redação

"Se não passa mal de doença passa mal de fome" relatou indignada paciente da UPA Tancredo

Diariamente a reportagem CGN recebe reclamações sobre a demora no atendimento em todas as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) de Cascavel.

Na madrugada desta quarta-feira (11) não foi diferente. Na UPA Tancredo, diversas pessoas aguardando o atendimento por mais de sete horas de espera.

A mãe Maria chegou na UPA por volta de 19h30 e no momento em que a nossa equipe foi até a UPA, seu filho não teria sido atendido ainda.



“Gente passando mal, desmaiando. Péssimo atendimento, está horrível. Sem comentários!” Relatou Maria.

Já a paciente Silvani revoltada com a situação, teria saído do trabalho e ido direto até a UPA, segundo ela, só teria almoçado.

“Eu almocei, fui trabalhar, do serviço vim aqui e to só com o almoço”. Indignada Silvani relatou que se não passar mal por conta de doença, passa mal de fome.

A população pede por melhoras na saúde pública de Cascavel.

As informações são do CGN.