Mulher faz festa de “descasamento” vestida de rainha no PR

Da Redação

Vestido preto de rainha, sem valsa tradicional e homenagem ao avô assim foi a festa à fantasia de 'descasamento' da ex-noiva, Kallynca Carvalho dos Santos, realizado na noite de sábado (21).

A festividade foi em um salão que simula um castelo, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. Ela chegou ao local acompanhada pelo atual namorado, Ivandro Alex, que conheceu um mês após o término do noivado.

Com ingressos esgotados e um valor arrecado de cerca de R$ 20 mil, a ex-noiva diz que o valor não pode ser considerado lucro e sim uma forma dela recuperar ao menos um pouco de todo investimento que fez para o casamento que acabou não acontecendo.

"Não é se livrar de uma dívida, na verdade isso foi pra eu conseguir reverter um pouco de tudo que eu investi porque a festa em si. [...] Mas eu não me arrependo em nenhum momento, esse dinheiro investido eu tinha separado para essa fase," explica Kallynca.

Para ela, a festa foi momento de reviver vários momentos. O antigo relacionamento, a morte do avô que havia a presenteado com a reserva do castelo para o casamento e também a perspectiva para as novas oportunidades.

"Pensei em tudo que aconteceu na minha vida, querendo ou não do antigo relacionamento, pra decisão da gente ter o término, pra gente começar, se reinventar. O meu avô também, ele acabou indo, então a gente acaba lembrando de tudo um pouco. [...] Agora eu acredito que estou realmente pronta para começar uma nova fase, com uma nova prosperidade, vai ser sucesso," descreve Kallynca sobre a festa.

Diferentemente de uma festa de casamento que inicia com valsa dançada apenas pelo casal, o 'descasamento' de Kallynca começou com ela em frente ao palco fazendo uma homenagem ao avô com um samba. A festa se estendeu até o início da manhã deste domingo (22).

Fim do noivado e o novo amor

Sem se importar com a opinião dos outros e com o foco em ser feliz, Kallynca não só decidiu fazer a festa de "descasamento" para fugir das multas de rescisão dos contratos da cerimônia, como também encontrou um novo amor após um mês do término com o noivo.

"Eu estou em um novo relacionamento. Após o término com o meu ex-noivo, eu dei uma chance para o amor e tive sucesso. Estou em um relacionamento muito feliz", disse em uma publicação nas redes sociais.

Na legenda, escreveu que ele foi um amigo que se demonstrou como porto seguro até se tornar um novo amor. Segundo a servidora, a decisão de buscar a própria felicidade foi a melhor escolha.

'Descasamento'

A servidora preferiu não revelar qual seria o prejuízo total que teria ao desmarcar o casamento. Mas contou ao g1 que, pelo contrato, teria que pagar multa de 40% sobre o valor total, além de arcar com "despesas, honorários de profissionais, taxas de administração, lucros cessantes, perdas e danos, custos e gastos já firmados" para a execução dos serviços contratados.

Ao todo, 200 pessoas estavam convidadas para a festa, que seria no salão de festas que simula um castelo.

Depois do término, Kallynca começou a cancelar tudo que estava marcado. A surpresa veio quando ela foi informada do valor da multa do local onde a festa seria feita.

Ao saber dos valores, a mãe da jovem sugeriu manter o evento. As duas, então, resolveram fazer a festa à fantasia.

Com informações: g1