Mulher esfaqueia pitbull e salva marido de ataque no Paraná

Fato aconteceu na noite de sexta-feira (2),na Rua Ambrósio Thomazzi, no bairro Sítio Cercado, em Curitiba

Uma mulher usou uma faca de cozinha para esfaquear um pitbull com intuito de salvar seu marido que era atacado pelo cão. O fato aconteceu na noite de sexta-feira (2), na Rua Ambrósio Thomazzi, no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. O cão fugiu da casa em que mora, pulou o muro de um vizinho e atacou o homem de 47 anos. O mesmo pitbull já teria atacado o cachorro da família no mesmo dia.

A dona da casa que teve a residência invadida, Raquel Martins, ao ver a cena do esposo sendo atacado, pegou uma faca e desferiu golpes no cachorro para salvar o marido. O homem foi encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento com ferimentos nos braços e em uma das mãos.

Olha esse pitbull pulou meu muro! Eu levei meu cachorro para fazer necessidade, foi quando eu vi aquela coisa branca pulando o muro. O pitbull foi pra cima do meu marido e do meu cachorro. Eu não pensei duas vezes, peguei a faca de cozinha que uso para cortar carne e fui pra cima. Dei não sei quantas facadas, até o cachorro sair de cima do meu marido. Hoje infelizmente eu tive que fazer - Raquel Martins,

O pitbull ficou gravemente ferido e foi entregue ao tutor. Esse tutor foi encaminhado para a sede da Polícia Militar para prestar depoimento e assinar termo circunstanciado.



Moradores daquela rua relataram que estão insatisfeitos com o tratamento que o cachorro tem de seus tutores. Segundo eles, já ocorreram outros ataques do cão que também seria vítima de maus-tratos por parte do tutor.

