Mulher esfaqueia e mata vizinho em Maringá

Ademir Leite da Silva, 43 anos, perdeu a vida na noite de quarta-feira (18), após ser atingido por um golpe de faca no peito. O homicídio ocorreu no Jardim Campo Dourado, distrito de Iguatemi, em Maringá.

De acordo com informações do médico do Samu, a facada atingiu o coração, Ademir morreu na hora. A Polícia Militar (PM), informou que a autora do crime é uma mulher de 32 anos, vizinha da vítima.

Testemunhas contaram que o homem havia brigado com a esposa, agredindo-a junto com o filho. Uma vizinha interveio em defesa da mulher agredida e a abrigou em sua casa.

Contudo, pouco depois, Ademir invadiu a residência da vizinha e teria partido para cima dela. A moradora se armou com uma faca de cozinha e desferiu um único golpe.

Permanecendo no local, a mulher aguardou a chegada das autoridades policiais e foi conduzida à delegacia da Polícia Civil para prestar esclarecimentos. Após interrogatório, a mulher foi liberada.

Segundo a polícia, o homem assassinado tinha histórico de violência contra a esposa.

