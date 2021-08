Da Redação

Mulher enterrada em galinheiro teve morte natural

Neste domingo (8), o corpo de uma idosa de 90 anos foi encontrado no galinheiro de uma residência, no bairro Santa Felicidade, em Curitiba (PR). De acordo com a polícia, a idosa, que era cadeirante, faleceu por causas naturais.

O filho da vítima, que morava com ela e seria usuário de droga e álcool, foi detido e encaminhado para a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ele é suspeito de ocultar o cadáver e teria confessado o crime.

“Claro que a situação se tornou estranha e diante de algumas contrariedades nas falas dele. Havia a suspeita de um possível feminicídio. Mas quando o corpo foi encaminhado ao IML, verificou-se que a causa da morte foi por causas naturais, um problema cardíaco que a mulher teve. Então o filho ocultou o cadáver da mãe no sentido de atender ao pedido dela”, disse a delegada da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Aline Manzatto.

O suspeito havia sido levado para a DHPP, mas pagou fiança e irá responder o processo em liberdade.

Conforme a prima da mulher, que também é vizinha, era um desejo da mulher ser enterrada no quintal da casa.