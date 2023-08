Mulher encontrada morta em rio é sepultada nesta quarta-feira

O corpo de uma mulher foi localizado na última segunda-feira feira, 7 de agosto, em um rio situado no município de Quitandinha, na Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros - corporação responsável por fazer o resgate -, a vítima, identificada como Rosana Pavelicki, de 44 anos, foi achada no Rio Várzea.

Rosana foi vista por moradores da Rua Fernandes Andrade, que, sem pensar duas vezes, acionaram as autoridades.

Os socorristas acreditam que a mulher tenha se afogado no local, pois o corpo dela não apresentava sinais de violência. No entanto, mesmo com essa hipótese, o caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que buscar desvendar o que houve.

O corpo de Rosana Pavelicki foi sepultado às 10h desta quarta-feira no Cemitério Municipal de Quitandinha.

A morte dela causou comoção nas redes sociais. "Meus sentimentos aos familiares e amigos! Descanse em paz Rosana 🙏", disse uma internauta. "Meus sentimentos a toda família e amigos. Que Deus a acolha e descanse em paz", afirmou outro.

