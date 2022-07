Mulher encontrada morta com dinheiro na mão no PR é identificada

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O corpo foi encontrado por populares na estrada Sanga Branca, na Vila Rural do Jardim São Francisco

Foi identificada como Nancy do Nascimento, idade entre 30 e 40 anos, a mulher que foi encontrada morta na manhã de sexta-feira (29), em Toledo, no Paraná. Ela segurava algumas cédulas de dinheiro nas mãos no momento que foi encontrada.

continua após publicidade .

O corpo foi encontrado por populares na estrada Sanga Branca, na Vila Rural do Jardim São Francisco.

Equipes da Polícia Militar (PM) e da Polícia Civil (PCPR) estiveram no local para realizar os levantamentos.

continua após publicidade .

Foi verificado que o corpo apresentava um ferimento na cabeça, que pode ter sido causado por um tiro ou por um objeto cortante.

O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML) de Toledo.

As investigações sobre o caso já foram iniciadas, mas até o momento as circunstâncias do crime são desconhecidas.

* Com informações Toledo News

Siga o TNOnline no Google News