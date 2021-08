Da Redação

Mulher encontra R$ 1,7 mil em supermercado e procura dono

A umuaramense Aline Debeus encontrou, na última sexta-feira (31), R$ 1,7 mil em dinheiro, no supermercado, em Umuarama. Agora ela está à procura do dono do valor, que foi deixado na tesouraria do estabelecimento.

“Fiz a foto e contei o dinheiro com o seu Zé (um funcionário do estabelecimento) e vimos as câmeras, mas quem perdeu o dinheiro não sabe onde foi, a pessoa faz dedução”, explicou.

Pelas câmeras é possível identificar quem é o dono do dinheiro. “Às vezes é o salário de um pai de família, então minha preocupação é achar o dono”, disse.

O dono ou dona do dinheiro pode se dirigir até avenida Paraná, 5885, endereço do supermercado, para reaver o valor, após conferência nas câmeras. Outras informações por meio do telefone (44) 3055-8001.

Com informações: OBemdito