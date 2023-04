Mulher encontra esposo morto com tiros na cabeça no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Crime aconteceu na Rua Leonardo Gelinski, no bairro Cajuru

Uma mulher encontrou o marido morto com tiros na cabeça, na tarde deste sábado (8), em Curitiba, no Paraná. Segundo informações da Polícia Militar, o crime aconteceu na Rua Leonardo Gelinski, no bairro Cajuru, local onde a vítima foi encontrada pela companheira.

continua após publicidade .

O socorro foi acionado, mas nada pode fazer para salvar o rapaz. Conforme o Corpo de Bombeiros a vítima homem foi achada sangrando na rua.

Leia a reportagem completa no site da Banda B.

continua após publicidade .

APUCARANA

Em Apucarana, norte do Paraná, outra pessoa que também foi baleada morreu no hospital após duas semanas de internamento. Elvis Cássio Lemes, estava internado no Hospital da Providência deste o dia 25 de março quando foi baleado em frente a um estabelecimento comercial na Rua José Carlos Bueno.

Lemes era uma das duas pessoas que ficaram feridas no tiroteio que matou Márcio de Almeida Inácio, 33 anos. Elvis foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a outra pessoa fugiu do local sem receber atendimento médico.

Siga o TNOnline no Google News