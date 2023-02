Mulher é socorrida após ser picada por cobra em trilha na Ilha do Mel

Da Redação

As informações são do JB Litoral

Uma mulher, de 29 anos, precisou ser socorrida de helicóptero após ter sido picada por uma cobra, na região da perna, durante um passeio no Ilha do Mel, no Paraná, na tarde do último domingo (05).

De acordo com informações do JB Litoral, a vítima é moradora de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. O acidente aconteceu enquanto a jovem caminhava pela trilha da Praia do Forte.

Inicialmente, a vítima recebeu atendimento médico de agentes da Guarda Civil Municipal (GCm). Em seguida, ela precisou ser levado ao posto de saúde da comunidade Nova Brasília.

Como a mulher estava na Ilha do Mel, o helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) foi acionado. Ela foi levada ao Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá.

Não há informação sobre a espécie da cobra.

