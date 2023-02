Mulher é resgatada por helicóptero após cair em trilha do Paraná

Da Redação

O Corpo de Bombeiros foi acionado, porém o local do acidente era de difícil acesso, então o BPMOA foi enviado

Uma mulher precisou ser resgatada por um helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) após sofrer uma queda em uma trilha em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná. O acidente aconteceu nesta sexta-feira (24).

Conforme informações, a vítima caiu enquanto realizava a trilha do Morro da Samambaia, sofrendo uma fratura no tornozelo. O Corpo de Bombeiros foi acionado, porém o local do acidente era de difícil acesso, então o BPMOA foi enviado.

O helicóptero pousou próximo ao local da queda e foi realizado o desembarque dos Operadores Aerotáticos do BPMOA para acesso à vítima. A mulher precisou ser içada por meio da técnica conhecida como McGuire (por corda).

fonte: BPMOA

Com a utilização do triângulo de resgate, a vítima foi transportada até um local seguro, onde foi realizado o embarque na aeronave. Em seguida, ela foi encaminhada para o Hospital Cajuru, em Curitiba, para receber atendimento médico.







Fonte: Informações RicMais.

