Mulher é resgatada de cárcere privado e dois homens são presos pela PM

Vítima foi invadida e sequestrada em casa sob ameaças de execução antes de ser localizada

Uma mulher foi resgatada do cárcere privado pela Polícia Militar do Paraná na noite da última terça-feira (29), no bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC). A vítima, que apresentava diversas lesões corporais decorrentes de agressões físicas, relatou aos policiais ter sido sequestrada, agredida e ameaçada de morte.

- LEIA MAIS: Motorista morre após carro cair em obra de drenagem no Paraná

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Durante o resgate, equipes do Batalhão de Polícia de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE) efetuaram a prisão em flagrante de dois homens suspeitos de participarem do crime. A mulher recebeu primeiros socorros e foi encaminhada para atendimento médico.

A ação policial teve início após a corporação rastrear uma sequência de ocorrências envolvendo os mesmos suspeitos no município vizinho de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Conforme as investigações preliminares, três homens invadiram a residência da vítima por volta das 18h e a levaram à força sob intensas ameaças. As buscas intensificadas na região resultaram na localização da vítima e de dois dos captores por volta das 21h, em um posto de combustíveis localizado no bairro CIC.

Em depoimento às autoridades, a mulher afirmou que os criminosos pretendiam executá-la, carbonizar seu corpo e descartar os restos mortais no Rio Passaúna.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Os dois homens detidos no local, que já possuem antecedentes criminais registrados, foram conduzidos à Central de Flagrantes da Polícia Civil do Paraná, onde foram autuados e permaneceram à disposição da Justiça para os procedimentos cabíveis. As forças de segurança mantêm as apurações para identificar o terceiro envolvido no crime.