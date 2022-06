Mulher é resgatada após ser pisoteada por vaca no Paraná

Da Redação

Uma mulher, de 55 anos, ficou ferida após ser pisoteada por uma vaca em um sítio na região da Rua Carlos Kusma, no bairro Campestre da Faxina, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná, na manhã deste domingo (12). Segundo informações dos socorristas dos Bombeiros, ela teria sido pisoteada pelo animal quando foi tirar leite.

O Siate foi para o local e contou com o apoio do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA). De acordo com o BPMOA, a mulher foi socorrida e levada de aeronave para o Hospital do Rocio, em Campo Largo, também na Região Metropolitana de Curitiba.

Foram confirmadas fraturas em três vértebras e a paciente está aguardando cirurgia da coluna.