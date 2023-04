Mulher é resgatada após queda de parapente no Paraná

Da Redação

Queda no Morro do Cal, em Campo Largo

Uma mulher foi resgatada por uma equipe do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) neste sábado (1º) depois de uma queda no Morro do Cal, em Campo Largo, no Paraná. O acidente aconteceu durante um voo de parapente, já no momento do pouso.

Segundo os socorristas, o parapente, que é semelhante ao paraquedas, se fechou e a mulher caiu já próximo do solo.

Mesmo próximo do chão, a queda se deu de uma altura aproximada de 4 metros. A mulher foi encaminhada ao hospital com suspeita de trauma raquimedular, uma lesão na coluna que pode provocar danos neurológicos temporários ou permanentes.

Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da mulher. Também não foram divulgados detalhes sobre a idade ou a identificação dela.

Com informações da Banda B

