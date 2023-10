Mulher é presa revendendo chocolates roubados no Paraná

No local, os policiais encontraram os chocolates expostos para venda

Uma mulher foi presa vendendo chocolates roubados em loja no Camelódromo de Londrina, nesta segunda-feira (23). A carga teria sido roubada com um caminhão na última sexta-feira (20), quando o motorista teria parado para descansar em Ortigueira.

Na ação, o homem foi amarrado e deixado em uma mata. A Polícia Civil iniciou as investigações e encontrou o baú do caminhão em Londrina. No mesmo dia, o veículo roubado também foi encontrado em Apucarana.

Na última sexta-feira (20), os policiais foram informados que uma mulher estava vendendo chocolates da mesma marca roubada no Camelódromo de Londrina. As equipes entraram em contato com o franqueado da marca, que informou que seria um dos únicos autorizados a revender os produtos.

No local, os policiais encontraram os chocolates expostos para venda e a mulher informou que teria comprado toda a carga pelo valor de R$ 500,00. A carga de chocolates era estimada em R$ 40 mil. A mulher foi presa pelo crime de receptação e os chocolates, que foram armazenados em condições não indicadas, serão doados para instituições de caridade.

