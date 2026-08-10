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Mulher é presa por tentativa de homicídio após atacar marido com tesoura no Paraná

Vítima de 49 anos foi golpeada duas vezes, mas conseguiu fugir e pedir socorro. Agressora foi encaminhada ao sistema penitenciário

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher é presa por tentativa de homicídio após atacar marido com tesoura no Paraná
Autor Foto: Reprodução/ Magnific

Uma mulher de 46 anos foi presa em flagrante na noite de domingo (9) após atacar o próprio marido, de 49 anos, com golpes de tesoura enquanto ele dormia. O crime ocorreu no município de Paraíso do Norte, na região Noroeste do Paraná, e é investigado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio.

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De acordo com as autoridades, a vítima estava dormindo quando foi surpreendida pelo ataque, sendo atingida por pelo menos duas tesouradas. Mesmo ferido, o homem conseguiu escapar do local e pedir ajuda, sendo posteriormente socorrido e encaminhado para atendimento médico. A polícia não divulgou boletins atualizados sobre o estado de saúde dele ou em quais regiões do corpo os golpes acertaram.

O delegado encarregado do caso, Renato Lacroix, apontou que a principal linha de investigação indica motivação passional. Segundo ele, as apurações iniciais revelam que a mulher não teria aceitado o fim do relacionamento, o que teria desencadeado a tentativa de homicídio. As diligências seguem em andamento para esclarecer todos os detalhes e confirmar a motivação.

Logo após o crime, equipes policiais realizaram buscas e localizaram a suspeita. Ela foi detida e conduzida à delegacia, onde a tesoura utilizada nas agressões também foi entregue e apreendida. Após a conclusão dos procedimentos de polícia judiciária e a autuação em flagrante, a mulher foi transferida para o sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.

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