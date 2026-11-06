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INVESTIGAÇÃO

Mulher é presa por produzir e vender vídeos de abuso sexual do próprio filho no PR

Criança foi resgatada e encaminhada a órgãos de proteção. Suspeita produziu ao menos sete gravações após ser aliciada por criminosos nas redes sociais

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher é presa por produzir e vender vídeos de abuso sexual do próprio filho no PR
Autor Foto: Fábio Dias/EPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu, nesta sexta-feira (6), uma mulher de 38 anos suspeita de estuprar, produzir e comercializar vídeos de abuso sexual contra o próprio filho, em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba. A prisão preventiva e os mandados de busca e apreensão foram expedidos após as investigações apontarem que a mãe vendia as gravações do menino, que tinha seis anos na época dos crimes. A criança foi imediatamente retirada da residência, afastada da situação de risco e encaminhada para escuta especializada e atendimento dos órgãos de proteção.

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A descoberta do crime ocorreu a partir da análise de equipamentos eletrônicos apreendidos em operações anteriores voltadas ao combate de redes de exploração sexual infantil. Durante a perícia desses dispositivos, os agentes interceptaram conversas que ligavam a mulher à produção e ao envio do conteúdo ilegal. O inquérito revelou que ela foi aliciada por meio das redes sociais mediante a promessa de compensação financeira. Atraída pelo dinheiro, a investigada teria aceitado a proposta e produzido pelo menos sete vídeos abusando da criança.

Durante o cumprimento dos mandados na residência da suspeita, os policiais apreenderam diversos celulares, computadores e outras mídias eletrônicas que passarão por análise da Polícia Científica. O delegado da PCPR responsável pelo caso, Leandro Vadalá Almeida, explicou que a intervenção policial precisou ser rápida, visto que o menino ainda morava com a investigada. Segundo a autoridade policial, a operação desarticula uma conduta de extrema hediondez e interrompe o sofrimento da vítima dentro de sua própria casa. O delegado também ressaltou que a corporação não medirá esforços técnicos, periciais e investigativos para alcançar toda a cadeia envolvida, desde os aliciadores até quem violou o dever legal de proteger a infância em troca de vantagens financeiras.

Após o cumprimento dos trâmites de polícia judiciária, a mulher foi encaminhada ao sistema penitenciário. As investigações prosseguem com o objetivo de identificar e localizar as pessoas responsáveis por encomendar, adquirir e distribuir as gravações. A Polícia Civil reforça a importância do apoio da população na denúncia de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. As informações podem ser repassadas de forma anônima pelos números 197 da PCPR ou 181 do Disque-Denúncia. Em situações de flagrante ou emergência, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.

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