Mulher é presa por não pagar pensão alimentícia no Paraná

Nesta terça-feira (24), uma mulher de 26 anos foi presa em Imbituva, na região central do Paraná, por não pagar a pensão alimentícia.

Segundo o delegado da Polícia Civil Thiago Andrade, a dívida é de aproximadamente R$2 mil. O filho de 5 anos da mulher está sob guarda dos pais adotivos dele.

Ainda de acordo com Andrade, a falta de pagamento de pensão alimentícia é o único caso de prisão por dívida existente no Direito Brasileiro.

“Ações como esta reforçam a importância de conscientizar a população em geral sobre a responsabilidade parental. A mulher foi capturada e encaminhado ao sistema penitenciário”, afirma o delegado.

Ele lembra que a liberação de presos por dívidas de pensão alimentícia não tem a possibilidade de fiança. A soltura é feita mediante quitação do valor devido ou acordo com a parte que entrou com a ação pelo não pagamento. A mulher não teve a identidade revelada.

