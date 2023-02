Mulher é presa por manter idosa em cárcere privado em Londrina

Da Redação

Nesta terça-feira (31), a PM (Polícia Militar) prendeu uma mulher por manter a tia idosa em cárcere privado na Vila Fraternidade, zona leste de Londrina. A equipe foi até o local por meio de uma denúncia anônima.

Segundo informações, a idosa teria vindo de Rondônia ao Paraná, em Londrina, para visitar familiares há aproximadamente um ano. Desde então, a sobrinha mantinha a mulher dentro de casa, sem acesso a documentos, incluindo o cartão utilizado para sacar sua aposentadoria, o que configura violência patrimonial.

Além disso, a senhora não podia manter contato com outros familiares e vizinhos, sendo mantida em cárcere privado. A sobrinha foi encaminhada à central de flagrantes e presa. A vítima terá suporte para refazer os documentos e retornar à sua cidade natal. As informações são do site Tarobá News.

