Mulher é presa por embriaguez ao volante em Marechal Cândido

Nesta quinta-feira (21), a PM rondonense durante patrulhamento pela cidade, foi abordada no cruzamento da Avenida Rio Grande do Sul com a Rua Independência, pelo condutor de um veículo Gol, o qual relatou que uma camionete FORD/F250, prata, conduzida por uma mulher, que teria causado um acidente de Trânsito.

A equipe policial visualizou a camionete com as características descritas, trafegando na contramão. Feita a abordagem na Rua Sete de Setembro os policiais constataram que a condutora apresentava sinais de embriaguez.

Ela foi conduzida até a companhia da Polícia Militar onde foi submetida ao teste do etilômetro, constatando-se então o consumo de bebidas alcoólicas com o resultado de 1,03 mg/l.

