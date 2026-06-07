Mulher é presa no PR após polícia encontrar crack escondido em urso de pelúcia

Uma mulher foi presa por tráfico de drogas na noite de sexta-feira (5), no bairro Limeira, em União da Vitória, no sul do Paraná, após a Polícia Militar (PM) encontrar porções de crack escondidas dentro de um urso de pelúcia em sua casa. O flagrante ocorreu após uma denúncia feita por um usuário abordado nas imediações do imóvel.

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A ação foi desencadeada durante um patrulhamento da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) em uma região já conhecida pelo comércio de entorpecentes. Os policiais abordaram um homem que, ao notar a viatura, tentou se desfazer de duas pedras de crack jogando-as na rua. Ao ser questionado pela equipe, ele admitiu ser usuário e indicou o endereço exato onde havia acabado de comprar a droga.

Ao chegarem à residência apontada, os agentes foram recebidos pela própria moradora, que confessou a prática do tráfico e autorizou a entrada da equipe policial no local. Durante as buscas no interior do imóvel, a corporação apreendeu porções de crack já embaladas e prontas para a venda, uma balança de precisão e R$ 409 em dinheiro.

O detalhe que chamou a atenção dos policiais foi a localização de pedras maiores da droga, que estavam camufladas no interior do ursinho de pelúcia. Diante do flagrante, a mulher foi detida e encaminhada à delegacia.