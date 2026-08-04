Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
CASCAVEL

Mulher é presa no PR após ameaçar causar acidente com os filhos para reatar relacionamento

Agressora enviou mensagens ao ex-companheiro dizendo que colidiria o veículo se ele não aceitasse voltar

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.08.2026, 17:35:56 Editado em 04.08.2026, 17:35:51
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Mulher é presa no PR após ameaçar causar acidente com os filhos para reatar relacionamento
Autor Foto: Reprodução CGN

Uma mulher de 32 anos foi presa em flagrante pela Guarda Municipal de Cascavel, na tarde desta terça-feira (4), após ameaçar provocar um grave acidente com os dois filhos menores de idade caso o ex-companheiro não aceitasse reatar o relacionamento. A ação ocorreu depois que a denúncia informou que a suspeita havia enviado mensagens ao homem afirmando que jogaria o carro contra um caminhão, colocando em risco a própria vida e a das crianças, de 5 e 10 anos.

- leia mais: Polícia Civil indicia motorista por atropelamento fatal na BR-369 em Jandaia do Sul

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Logo após receberem os detalhes da ocorrência, as equipes da Guarda Municipal iniciaram patrulhamento para localizar o veículo informado, um Volkswagen Jetta de cor preta. A abordagem foi realizada pela Patrulha Ambiental no Bairro Presidente. No momento da interceptação, os dois filhos não se encontravam no automóvel, e a própria mulher confirmou que os menores continuavam na escola.

A suspeita foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Cascavel, onde prestou depoimento e foi autuada em flagrante. Os órgãos de proteção à infância e autoridades competentes foram acionados para acompanhar o caso, e a Guarda Municipal confirmou que os dois menores estão em segurança.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Cascavel cidadania Direitos das Mulheres Proteção Infantil segurança pública violência domestica
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV