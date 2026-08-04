Mulher é presa no PR após ameaçar causar acidente com os filhos para reatar relacionamento

Uma mulher de 32 anos foi presa em flagrante pela Guarda Municipal de Cascavel, na tarde desta terça-feira (4), após ameaçar provocar um grave acidente com os dois filhos menores de idade caso o ex-companheiro não aceitasse reatar o relacionamento. A ação ocorreu depois que a denúncia informou que a suspeita havia enviado mensagens ao homem afirmando que jogaria o carro contra um caminhão, colocando em risco a própria vida e a das crianças, de 5 e 10 anos.

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Logo após receberem os detalhes da ocorrência, as equipes da Guarda Municipal iniciaram patrulhamento para localizar o veículo informado, um Volkswagen Jetta de cor preta. A abordagem foi realizada pela Patrulha Ambiental no Bairro Presidente. No momento da interceptação, os dois filhos não se encontravam no automóvel, e a própria mulher confirmou que os menores continuavam na escola.

A suspeita foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Cascavel, onde prestou depoimento e foi autuada em flagrante. Os órgãos de proteção à infância e autoridades competentes foram acionados para acompanhar o caso, e a Guarda Municipal confirmou que os dois menores estão em segurança.