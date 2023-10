Mulher é presa levando 9 quilos de haxixe presos ao corpo

Uma mulher foi presa levando quase 10 quilos de haxixe em um ônibus de passageiros durante operação da 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária (2ª Cia/BPRv), em parceria com o 5° Batalhão da Polícia Militar (5° BPM), na noite desta quarta-feira (18) em Rolândia (PR).

De acordo com relatório da polícia, durante a Operação Fronteiras Integradas, os policiais realizaram a abordagem ao coletivo no posto da Polícia Rodoviária de Rolândia.

Durante a checagem dos passageiros, com o auxílio do cão policial Hambal, do Choque/Canil/5° BPM os policiais encontraram pouco mais de nove quilos de haxixe, preso nas pernas de uma passageira com fitas adesivas.

A mulher foi presa e encaminhada à Polícia Federal.

A operação, que contou com a participação das equipes do Choque Auto e Canil do 5° BPM, e da Rotam Beta e Canil da 2ª Cia/BPRv, foi realizada na área da 2ª Cia BPRv, incluindo o Posto Rodoviário de Rolândia e outras áreas de competência da 2ª Cia do BPRV.

