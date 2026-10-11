Mulher é presa com mais de dez quilos de haxixe na rodoviária no Paraná

Uma mulher foi presa em flagrante com mais de dez quilos de haxixe na Rodoviária Londrina neste sábado (10). A abordagem foi realizada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), por meio da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), enquanto a suspeita se preparava para embarcar em um ônibus com destino a São Paulo.

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A operação começou após a equipe receber uma denúncia anônima de que uma mulher transportaria uma grande quantidade de drogas em um ônibus previsto para sair às 21h45 em direção à capital paulista.

Droga estava em duas mochilas

Policiais à paisana passaram a monitorar a suspeita no terminal. Durante a abordagem, encontraram a droga em duas mochilas carregadas pela mulher.

Segundo o delegado Adilson, o haxixe apreendido é uma substância de alto valor comercial. A estimativa é de que o grama seja vendido por valores entre R$ 90 e R$ 100 no varejo, o que representa um valor total próximo de R$ 1 milhão para o entorpecente apreendido.

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Suspeita alegou dificuldades financeiras

De acordo com as informações preliminares, a mulher não tinha antecedentes criminais registrados no Paraná.

Em depoimento inicial, ela afirmou trabalhar como manicure e entregadora autônoma e disse ter aceitado transportar a droga por dificuldades financeiras.

A Polícia Civil investiga agora as circunstâncias do transporte, as possíveis conexões da suspeita e o destino final do entorpecente.

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Mulher foi encaminhada à cadeia

Após a prisão, a suspeita foi levada à Central de Flagrantes de Londrina e posteriormente transferida para a Cadeia Pública Feminina do município.

Ela deverá passar por audiência de custódia, enquanto a investigação continua para apurar a origem da droga e identificar outros possíveis envolvidos.

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Com informações da Tarobá