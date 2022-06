Mulher é presa com contrabando de cigarros em ônibus de linha

Da Redação

Ao todo, foram mais de 2.500 maços de cigarros apreendidos

Uma mulher de 35 anos foi presa durante uma operação de rotina da Policia Rodoviária Federal, que abordava ônibus de transporte rodoviário. As abordagens foram realizadas ainda dentro da Operação Corpus Christi, nesta sexta-feira (17).

continua após publicidade .

As equipes da PRF faziam as abordagens em Rolândia, quando pararam um ônibus da Viação Garcia, a serviço da Brasil Sul, com a linha de Campo Mourão a São Paulo. Ao vistoriar o compartimento de bagagens, os agentes encontraram quatro sacolas com 254 pacotes de cigarros. As sacolas, etiquetadas, pertenciam a uma passageira que não possuía quaisquer documentos de comprovação legal da mercadoria.

Os agentes da PRF acionaram a Delegacia da Polícia Federal de Londrina, para onde foi encaminhado o caso de flagrante de contrabando. A mulher foi presa e a mercadoria encaminhada ao pátio da Receita Federal, de Londrina.